На Миколаївщині зіткнулися три автівки: 2 загиблих, 2 постраждалих

Про це повідомив начальник поліції Миколаївщини Сергій Шайхет.

За його словами у ДТП потрапили три автівки: BMW 330D, Ford Ranger та Mersedes Bens Sprinter.

Унаслідок зіткнення загинули 21-річний водій та 19-річна пасажирка BMW. Натомість 40-річний водій та 29-річний пасажир були госпіталізовані до медичного закладу з травмами різного ступеню тяжкості. Водій Ford не постраждав.

Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини та причини автопригоди.