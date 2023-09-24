На Миколаївщині зіткнулися три автівки: 2 загиблих, 2 постраждалих
У неділю, 24 вересня, на трасі Н-11 "Миколаїв - Дніпро" неподалік від селища Мар’ївка Баштанського району зіткнулися три автомобілі. Унаслідок ДТП є загиблі та поранені
Про це повідомив начальник поліції Миколаївщини Сергій Шайхет.
За його словами у ДТП потрапили три автівки: BMW 330D, Ford Ranger та Mersedes Bens Sprinter.
Унаслідок зіткнення загинули 21-річний водій та 19-річна пасажирка BMW. Натомість 40-річний водій та 29-річний пасажир були госпіталізовані до медичного закладу з травмами різного ступеню тяжкості. Водій Ford не постраждав.
Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини та причини автопригоди.
- Раніше 19 вересня в австрійській Каринтії в аварію потрапив міжнародний рейсовий автобус, серед пасажирів якого були українці. Одна людина загинула, ще близько 20 зазнали поранень.
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