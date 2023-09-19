Серед пасажирів були українці: в Австрії у ДТП потрапив міжнародний автобус
Зранку вівторка, 19 вересня, в австрійській Каринтії в аварію потрапив міжнародний рейсовий автобус, серед пасажирів якого були українці. Одна людина загинула, ще близько 20 зазнали поранень
Про це інформує Austria Presse Agentur (АРА).
Зазначається, що двоповерховий автобус з 40 пасажирами і двома водіями близько 4:45 ранку потрапив у ДТП в районі Санкт-Вайт-ан-дер-Глан поблизу Міхельдорфа в Каринтії. Він з'їхав з дороги, перекинувся через захисне огородження і завалився на бік. Причини ДТП наразі з'ясовують.
За даними поліції, загинула 19-річна дівчина, ще близько 20 пасажирів отримали поранення. Команда Червоного Хреста з кризового втручання надала допомогу постраждалим. Потім їх доставили до лікарні. Серед пасажирів були громадяни Австрії, Словенії, Італії, Німеччини та України.
Наслідки аварії ліквідовували кілька місцевих пожежних бригад.
"Пожежна бригада Альтофена повідомила у своїй заяві, що численні пасажири, в тому числі поранені, все ще перебували в автобусі, коли прибули рятувальники. Троє людей були витягнуті з транспортного засобу за допомогою гідравлічного рятувального обладнання. Іншим пасажирам допомогли вибратися з перекинутого автобуса за допомогою драбини", - йдеться у повідомленні.
- Раніше, 25 серпня, на півночі Італії автобус з українцями зіткнувся з фурою, унаслідок чого щонайменше 15 людей постраждали, чотирьох з них ушпиталили у тяжкому стані.
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