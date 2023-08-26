В Італії автобус із українцями потрапив у ДТП: 15 постраждалих
Ввечері п'ятниці, 25 серпня, на півночі Італії автобус з українцями зіткнувся з фурою. Унаслідок аварії щонайменше 15 людей травмовані, з яких семеро – діти
Про це пише ANSA.
Аварія сталася увечері близько 20:00 на трасі A4, що пролягає від Венеції до Трієста, в районі міста Латізана.
Зазначається, що автобус із близько 30 українськими туристами врізався у бік фури через раптовий занос. Це могло статися через те, що увагу водія відволікли, або через технічні проблеми.
Більшість людей змогли самостійно вибратися з автобуса, ще близько десятка допомагали визволяти рятувальники. Наразі відомо про 15 постраждалих, з яких семеро – діти. Одну жінку і двох неповнолітніх у важкому стані евакуювали гелікоптерами до лікарень.
- У вівторок, 22 серпня, у центральній частині Мексики зіштовхнулися автобус і вантажівка. Унаслідок аварії загинуло щонайменше 16 людей, ще 36 отримали поранення.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 37.81 Купівля 37.81Продаж 38.68
- EUR Купівля 41.04Продаж 42.16
- Актуальне
- Важливе