В Італії автобус із українцями потрапив у ДТП: 15 постраждалих

Про це пише ANSA.

Аварія сталася увечері близько 20:00 на трасі A4, що пролягає від Венеції до Трієста, в районі міста Латізана.

Зазначається, що автобус із близько 30 українськими туристами врізався у бік фури через раптовий занос. Це могло статися через те, що увагу водія відволікли, або через технічні проблеми.

Більшість людей змогли самостійно вибратися з автобуса, ще близько десятка допомагали визволяти рятувальники. Наразі відомо про 15 постраждалих, з яких семеро – діти. Одну жінку і двох неповнолітніх у важкому стані евакуювали гелікоптерами до лікарень.