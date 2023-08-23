У Мексиці автобус зіштовхнувся з вантажівкою: 16 загиблих та 36 поранених
У вівторок, 22 серпня, у центральній частині Мексики зіштовхнулися автобус і вантажівка. Унаслідок аварії загинуло щонайменше 16 людей, ще 36 отримали поранення
Про це пише CNN.
За даними прокуратури Оахаки, автобус, який перевозив місцевих жителів і мігрантів, зіштовхнувся з вантажівкою з причепом на шосе поблизу кордону між штатами Оахака і Пуебла.
Через ДТП загинуло щонайменше вісім чоловіків і вісім жінок, у тому числі одна неповнолітня. Постраждалих доправили до лікарень міста Пуебла для надання медичної допомоги.
Причина зіткнення наразі невідома, але прокуратура заявила, що проведе розслідування під керівництвом експертів, щоб з’ясувати, які події призвели до аварії, і визначити, чи потрібно когось притягнути до відповідальності.
- У понеділок, 21 серпня, поблизу міста Соргун в турецькій провінції Йозгат сталася ДТП за участі пасажирського автобуса, внаслідок чого загинули 12 людей, щонайменше 19 отримали поранення.
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