Про це інформує NTV.

Зазначається, що водій автобуса з пасажирами, який прямував із Сіваса до Стамбула, втратив контроль, виїхав на зустрічну смугу і врізався в паркан.

За отриманою інформацією, на момент ДТП в пасажирському автобусі перебувала 31 людина. 11 пасажирів загинули на місці, ще одного не вдалося врятувати в лікарні.

Крім цього, серед 19 постраждалих, які були доставлені в лікарні районів Йозгат і Соргун, один перебуває у важкому стані.

Губернатор Йозгат Мехмет Алі Озкан заявив, що аварія сталася через необережність і це був нещасний випадок.

"Знову ж таки, ми вважаємо, що це був нещасний випадок через необережність. Ситуація з’ясується під час наступних розслідувань", - сказав він.

Міністр юстиції Їлмаз Тунч опублікував у соціальних мережах повідомлення зі співчуттям родичам загиблих та поранених і оголосив про початок судового розслідування.