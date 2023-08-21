У Туреччині перекинувся пасажирський автобус: 12 людей загинуло, 19 поранено
У понеділок, 21 серпня, поблизу міста Соргун в турецькій провінції Йозгат сталася ДТП за участі пасажирського автобуса, внаслідок чого загинули 12 людей, щонайменше 19 отримали поранення
Про це інформує NTV.
Зазначається, що водій автобуса з пасажирами, який прямував із Сіваса до Стамбула, втратив контроль, виїхав на зустрічну смугу і врізався в паркан.
За отриманою інформацією, на момент ДТП в пасажирському автобусі перебувала 31 людина. 11 пасажирів загинули на місці, ще одного не вдалося врятувати в лікарні.
Крім цього, серед 19 постраждалих, які були доставлені в лікарні районів Йозгат і Соргун, один перебуває у важкому стані.
Губернатор Йозгат Мехмет Алі Озкан заявив, що аварія сталася через необережність і це був нещасний випадок.
"Знову ж таки, ми вважаємо, що це був нещасний випадок через необережність. Ситуація з’ясується під час наступних розслідувань", - сказав він.
Міністр юстиції Їлмаз Тунч опублікував у соціальних мережах повідомлення зі співчуттям родичам загиблих та поранених і оголосив про початок судового розслідування.
- Наприкінці липня у місті Аланія на південному заході Туреччини туристичний мікроавтобус зіткнувся з вантажівкою. Загинули дві людини, серед них була одна громадянка України.
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