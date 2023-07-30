Про це повідомляє TRT Haber.

"Екскурсійний мікроавтобус під керівництвом віз казахстанських туристів трасою D-400. На світлофорі він врізався у вантажівку", — йдеться у повідомленні.

Поліція, жандармерія та медичні бригади були відправлені на місце події після отримання повідомлення.

"Встановлено, що водій туристичного мікроавтобуса та український гід загинули на місці події", — зазначає видання.

Відомо, що 12 туристів, 6 з яких отримали серйозні травми внаслідок аварії, доправили до місцевих лікарень. Після роботи слідчо-оперативної групи тіла загиблих відправили до моргу муніципалітету Аланії.

У Міністерстві закордонних справ Суспільному підтвердили загибель українки.

"Сьогодні вранці в на трасі Аланія-Анталія поблизу селища Окурджулар трапилась ДТП. Мікроавтобус, який перевозив туристів (громадян Казахстану) з готелю в аеропорт врізався у вантажівку, яка зупинилася на світлофорі. Загинув водій — громадянин Туреччини та гід — громадянка України", — зазначили в міністерстві.