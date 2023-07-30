На Миколаївщині сталася ДТП: троє людей загинули, ще трьох госпіталізували

Про це повідомляє поліція Миколаївської області.

Зазначається, що ДТП сталася на вулиці Київській в районі автозаправної станції. Там зіткнулися автомобілі ВАЗ-210990 та Suzuki Vitara.

За кермом ВАЗ перебував 20-річний чоловік, він загинув на місці. Крім цього, отримали травми, несумісні із життям, двоє пасажирів - молоді люди 19 та 23 років.

Ще двоє пасажирів 22 та 26 років отримали тілесні ушкодження різного ступеню тяжкості. Також зазнав травмувань 57-річний водій Suzuki Vitara.



За інформацією поліції Миколаївщини, усіх травмованих доставили до медичного закладу. На місці події працювали правоохоронці, рятувальники та медики.



Слідчі кваліфікували подію за ознаками статті про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинили загибель кількох осіб. Нині встановлюються усі обставини та причини автопригоди.