На Київщині відновили роботу 49 ЦНАПів

Поо це розповів очільник гуманітарного штабу Київщини Олександр Павлюк у телеграмі.



"Наразі держсервіс мешканцям громад надають вже у 49 ЦНАПах області. Поступово відновлюють роботу центри з деокупованих територій області: міст Буча, Гостомель, Славутич, смт Велика Димерка", - зазначив він.



ЦНАПи надають соцпослуги, реєструють акти цивільного стану, слугують підрозділами виконавчих комітетів місцевих рад. Кількість послуг зростає в міру відновлення доступу до інформаційних ресурсів і державних реєстрів.



У ЦНАПі Великодимерської селищної ради відновили оформлення та видачу паспортів. Скоро планує запрацювати ЦНАП Гостомеля, готовий до роботи Славутицький ЦНАП.



"ЦНАПи, які відновили роботу, допомагають збирати інформацію про пошкоджену нерухомість громадян через повномасштабне вторгнення РФ", - наголосив Олександр Павлюк.

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