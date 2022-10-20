На Київщині виявили 1365 тіл мирних громадян, загиблих під час окупації
Станом на 20 жовтня поліціянти виявили на території звільненої Київської області 1365 тіл загиблих мирних жителів
Про це інформує в телеграмі генерал Андрій Нєбитов.
Правоохоронці виявили ще одного вбитого під час окупації мирного жителя поблизу Михайлівки-Рубежівки, що на Київщині, де було місце активних бойових дій російських окупантів.
"Поліцейські встановили, що загиблий був одягнений у сірі штани, сіру футболку, фіолетовий светр. Поруч ми також знайшли кросівок 47 розміру. Виявлені останки вже скеровані на судмедекспертизу. Зараз ми працюємо над встановленням особи загиблого", - пише Нєбитов.
Поліціянти закликають українців, які можуть знати щось про загиблого, повідомити на 102.
Загалом станом на 20 жовтня на Київщині правоохоронці виявили та оглянули 1365 тіл загиблих під час окупації мирних жителів.
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