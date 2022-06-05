На Київщині виявили тіло застреленого окупантами будівельника
Біля Вишеграда на Київщині знайшли тіло волинянина, застреленого росіянами в потилицю
Про це повідомила поліція Київщини у фейсбуці.
"Днями у лісі біля села Вишеград, де знаходились позиції армії Російської Федерації, знайшли тіло чоловіка. За попереднім даними цивільного жителя агресори застрелили з вогнепальної зброї в голову", - зазначили правоохоронці.
За інформацією поліції, 41-річний волинянин торік приїхав працювати будівельником у Колонщині під Макаровом. Під час окупації зник у районі, де базувалися росіяни. Поліція розшукала сестру загиблого.
Співробітники Бучанського районного управління поліції, слідчі та криміналісти оглянули тіло та скерували на судмедекспертизу, яка встановить остаточну причину смерті. Потім рідні зможуть поховати загиблого.
- 29 травня під Макаровом знайшли тіло 38-річного будівельника з Волині, забитого окупантами до смерті.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
34.11
Купівля 34.11Продаж 35.39
-
EUR
Купівля 36.02Продаж 37.76
- Актуальне
- Важливе