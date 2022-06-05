Про це повідомила поліція Київщини у фейсбуці.

"Днями у лісі біля села Вишеград, де знаходились позиції армії Російської Федерації, знайшли тіло чоловіка. За попереднім даними цивільного жителя агресори застрелили з вогнепальної зброї в голову", - зазначили правоохоронці.

За інформацією поліції, 41-річний волинянин торік приїхав працювати будівельником у Колонщині під Макаровом. Під час окупації зник у районі, де базувалися росіяни. Поліція розшукала сестру загиблого.

Співробітники Бучанського районного управління поліції, слідчі та криміналісти оглянули тіло та скерували на судмедекспертизу, яка встановить остаточну причину смерті. Потім рідні зможуть поховати загиблого.

29 травня під Макаровом знайшли тіло 38-річного будівельника з Волині, забитого окупантами до смерті.

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