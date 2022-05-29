Під Макаровом на Київщині знайшли тіло закатованого росіянами чоловіка
На Київщині біля російських позицій під Макаровом 29 травня знайшли тіло 38-річного українця, забитого окупантами до смерті
Про це повідомила поліція Київщини у фейсбуці.
"В лісовій зоні Вишеграду поліцейські Київщини виявили та оглянули труп чоловіка. За попередніми даними солдати Російської Федерації забили чоловіка до смерті", - зазначили правоохоронці.
Чоловік був одягнений у чорне худі, блакитну футболку, чорні спортивні брюки та чорні шкарпетки.
"Поряд із тимчасовим похованням слідчі виявили документи 38-річного Сергія Івановича Кислицького, родом із Волині. Тіло скерували на судово-медичну експертизу для з’ясування причин смерті", - зауважили в Нацполіції.
Загиблий не мав родини. Він приїхав на Київщину працювати будівельником.
- 30 квітня в Бучанському районі Київщини знайшли тіла трьох чоловіків, яких окупанти спершу довго катували, а потім убили.
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