Про це повідомила поліція Київщини у фейсбуці.

"В лісовій зоні Вишеграду поліцейські Київщини виявили та оглянули труп чоловіка. За попередніми даними солдати Російської Федерації забили чоловіка до смерті", - зазначили правоохоронці.

Чоловік був одягнений у чорне худі, блакитну футболку, чорні спортивні брюки та чорні шкарпетки.

"Поряд із тимчасовим похованням слідчі виявили документи 38-річного Сергія Івановича Кислицького, родом із Волині. Тіло скерували на судово-медичну експертизу для з’ясування причин смерті", - зауважили в Нацполіції.

Загиблий не мав родини. Він приїхав на Київщину працювати будівельником.

30 квітня в Бучанському районі Київщини знайшли тіла трьох чоловіків, яких окупанти спершу довго катували, а потім убили.

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