"Наостанок кожному стріляли у вухо": у Бучанському районі знайшли тіла закатованих чоловіків

Про це йдеться у фейсбуці Центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.



"29 квітня на території Бучанського району виявили яму з тілами трьох чоловіків, яких окупанти мордували, а потім жорстоко вбили. Місце захоронення знаходилось в лісі поряд із селом Мироцьке", - зазначили в повідомленні.



За словами начальника поліції Київщини Андрія Нєбитова, людей довго катували, їхній одяг у крові, а на кінцівках - кульові поранення. Також чоловікам зв’язували руки, намотували на обличчя тканину, в деяких у роті був кляп. Загиблих неможливо впізнати, оскільки їхні обличчя спотворені.



Загалом на Київщині слідчі оглянули 1202 тіла цивільних, убитих росіянами.



У тілах жителів Бучі та Ірпеня судові медики виявляють металеві дротики від снарядів російської артилерії.

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