У тілах жителів Бучі та Ірпеня судові медики виявляють металеві дротики від снарядів російської артилерії

Про це повідомив український судовий лікар Владислав Піровський The Guardian.



Патологоанатоми, які проводять дослідження тіл, знайдених у братських похованнях на Київщині заявили, що знайшли маленькі металеві дротики в головах та грудях людей. Мова йде про флешети, металеві дротики довжиною близько 4 сантиметри. Вони містяться у снарядах, які використовують танки та ствольна артилерія. У одному снаряді може бути 8000 флешет.



"Ми знайшли кілька справді тонких, схожих на нігті предметів у тілах чоловіків і жінок, а також інші мої колеги у регіоні. Дуже важко знайти їх у тілі, вони занадто тонкі. Більшість цих тіл з Бучі", – сказав Владислав Піровський.



Незалежні експерти, які переглянули фотографії металевих стріл, підтвердили, що це були флешети, протипіхотна зброя, яку широко використовували під час Першої світової війни.



За словами свідків у Бучі, російська артилерія випустила флешетні снаряди за кілька днів до того, як військові сили вийшли з цього району наприкінці березня.

Нагадаємо, генерал, який наказував обстрілювати Бучу та Ірпінь, народився на Черкащині.

6 квітня голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук звернувся до спікерів ПАРЄ та закликав їх відвідати Київ, Бучу, Ірпінь, Бородянку, Ворзель та Гостомель.

28 березня українські сили оборони повністю звільнили Ірпінь від окупантів.