English Львів Головна
ua ru
English Львів Головна
Боротьба за свободу слова
Війна з Росією: хроніка
Головна війна з Росією У тілах жителів Бучі та Ірпеня судові медики виявляють металеві дротики від снарядів російської артилерії

У тілах жителів Бучі та Ірпеня судові медики виявляють металеві дротики від снарядів російської артилерії

24 квітня, 2022 неділя
22:57
війна з Росією

Десятки мирних жителів, які загинули під час російської окупації Бучі, були вбиті крихітними металевими частинами від снарядів російської артилерії

Про це повідомив український судовий лікар Владислав Піровський The Guardian. 

Патологоанатоми, які проводять дослідження тіл, знайдених у братських похованнях на Київщині заявили, що знайшли маленькі металеві дротики в головах та грудях людей. Мова йде про флешети, металеві дротики довжиною близько 4 сантиметри. Вони містяться у снарядах, які використовують танки та ствольна артилерія. У одному снаряді може бути 8000 флешет. 

"Ми знайшли кілька справді тонких, схожих на нігті предметів у тілах чоловіків і жінок, а також інші мої колеги у регіоні. Дуже важко знайти їх у тілі, вони занадто тонкі. Більшість цих тіл з Бучі", – сказав Владислав Піровський.

Незалежні експерти, які переглянули фотографії металевих стріл, підтвердили, що це були флешети, протипіхотна зброя, яку широко використовували під час Першої світової війни.

За словами свідків у Бучі, російська артилерія випустила флешетні снаряди за кілька днів до того, як військові сили вийшли з цього району наприкінці березня.

  • Нагадаємо, генерал, який наказував обстрілювати Бучу та Ірпінь, народився на Черкащині.
  • 6 квітня голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук звернувся до спікерів ПАРЄ та закликав їх відвідати Київ, Бучу, Ірпінь, Бородянку, Ворзель та Гостомель.
  • 28 березня українські сили оборони повністю звільнили Ірпінь від окупантів.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
Новини
Читайте також:
Іскандер М
24 квітня, 2022 неділя
За 60 км від державного кордону України Росія розгорнула пускові установки ОТРК “Іскандер-М”, - Генштаб
Миколаїв
23 квітня, 2022 субота
"Здайте місто, інакше буде те саме, що з Маріуполем". Мер Миколаєва розповів про погрози від окупантів
окупант
22 квітня, 2022 п'ятниця
"С моими психическими расстройствами это очень даже на пользу идет": СБУ перехопила розмову окупанта з матір'ю
Київ
+13°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 30.73
    Купівля 30.73
    Продаж 32
  • EUR
    Купівля 33.17
    Продаж 34.72
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, неділя
24 квітня
23:43
біженці із України на кордоні Мексики та США
З 25 квітня для українських біженців, які шукають притулку у США, запрацює нова програма гуманітарного захисту
23:38
Росіяни взяли у полон сина директорки Маріупольського кінофестивалю та вимагають 5 тис. євро "викупу за збереження життя"
23:22
ООС ЗСУ
Бійці ООС відбили 7 атак ворога та знищили 13 танків, 3 артилерійські системи і 17 одиниць броньованої техніки
23:11
Сергій Марченко
Болгарія розгляне можливість закупівлі української електрики, - Марченко
22:46
Ліз Трас
Ми не заспокоїмось, поки Путін не зазнає невдачі і Україна не переможе, - очільниця МЗС Британії
22:30
Олександр Вілкул
Росія готує напад у напрямку Кривого Рогу з Херсонщини, місто готове до оборони, - очільник ВА міста Вілкул
22:19
Уряд не думає про встановлення обмеження для українських біженців - прем'єр-міністр Ірландії
22:12
Байден
"Київ стоїть, уряд залишається при владі": Байден заявив, що США надалі підтримуватимуть українців в захисті країни
22:12
окупанти танк
РФ втратила 90% найкращих десантників і 70% своїх високоточних ракет з початку повномасштабної війни проти України, - Грозєв
21:52
Великдень
"Молюся, щоб цей жах в Україні скоро закінчився": українські біженці за кордоном мріють повернутися додому
21:45
За два місяці після вторгнення Росія в Україні вбила 7 журналістів, 8 викрала, 9 поранила, - Інститут масової інформації
21:27
Окупанти обстріляли Авдіївку на Донеччині: пошкоджень зазнав коксохімічний завод, - обласна прокуратура
21:18
Від початку війни понад 5 млн людей виїхали з України, - ООН
21:03
Оновлено
Макрон переміг Ле Пен і залишається президентом Франції, - екзит-пол
20:57
Комендантська година
На Донеччині з 25 квітня зміниться час комендантської години
20:33
Коли шапочка з фольги дійсно рятує. Одеситка вціліла під час ракетного обстрілу, бо фарбувала волосся
20:13
Оновлено
Ракетний удар
Окупанти завдали 9 ракетних ударів по інфраструктурі Кременчука, - очільник ОВА
20:08
Людмила Денісова
"Аналогічно зі звірствами нацистів": Держдума РФ пропонує примусити українських військовополонених здавати кров для окупантів, - Денісова
19:58
У Маріуполі понад 20 тис. містян загинуло, 100 тис. перебувають в оточенні, - мер Бойченко
19:44
міномети
Один загиблий, ще 6 поранено. З'явилися подробиці сьогоднішніх ударів по Чугуєву й району
19:18
комендантська година
На Луганщині змінили час комендантської години
19:14
РФ перейде на туалетний папір з каменю
19:06
нескорений Маріуполь
Міжнародний комітет Червоного христа готовий допомагати в евакуації маріупольців
19:05
У Харкові росіяни "Градами" обстріляли логістичний центр видавництва "Ранок", - гендиректор
18:55
Ексклюзив
Путін Сталін
Росія - соціально-історична злоякісна пухлина в 4 стадії. Агресор повинен зазнати стратегічної поразки, - Айзенберг
18:44
зерно пшениці
"Майже як більшовики": росіяни забирають в українців зерно й вивозять до окупованого Криму, - Центр при РНБО
18:19
Ірина Верещук
На Великдень окупанти не припинили обстріли й не дали змоги евакуювати людей із Маріуполя 24 квітня, - Верещук
18:12
Запоріжсталь
"Запоріжсталь" після призупинки відновила роботу і працює упівсили
18:08
Александр Шалленберг
МЗС України просить МЗС Австрії не робити "стратегічно недалекоглядних" заяв про майбутнє України в ЄС
17:38
Тюрма на Лонцького
Військовополонені ЗСУ перебувають у колоніях загального режиму у Ростовській області РФ, – Денісова
17:37
Зі шкільних підручників РФ прибирають згадки про Україну та Київ
17:26
окупанти
Колаборанти у Боровій на Харківщині увійшли до складу окупаційної влади, – селищна рада
17:11
ворожий танк
На Херсонщині окупанти використовують танки з українськими прапорами для дискредитації ЗСУ
17:08
Ексклюзив
Владімір Путін
Потрібна "Москва" 2 - ще одна вагома поразка Росії, щоб показати Путіна слабаком, - Мельник
16:43
"Їх там толпа була". Українці показали, як нищать окупантів з гармати бронетранспортера "Буцефал"
16:23
Ексклюзив
Ксенія з Маріуполя
"Я мала ліхтарик у кишені і перевірила синові зіниці. Вони не реагували",  - Ксенія, що дивом врятувалася, про жах Маріуполя
16:21
обстріл
Через ворожі обстріли у Чугуєві поранено двоє дорослих і дитину, - поліція
16:02
Ексклюзив
обстріл Буча
В економічному плані ми відкинуті на 30-40 років назад, - мер Бучі про руйнування міста
16:00
російська ракета
Обстріл Одеси 23 квітня забрав життя бабусі, дочки та тримісячної онучки Кіри
15:54
Гаубиці AS-90
Британія передає ЗСУ гаубиці та 45 тис. снарядів до них, - Daily Express
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV