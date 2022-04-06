Голова Верховної Ради Стефанчук закликав спікерів ПАРЄ відвідати Київ, Бучу, Ірпінь, Бородянку, Ворзель та Гостомель
Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук звернувся до спікерів ПАРЄ та закликав їх відвідати Київ, Бучу, Ірпінь, Бородянку, Ворзель та Гостомель
Про це повідомляє офіційний Telegram-канал ВР України.
"Запрошую спікерів ПАРЄ відвідати Київ, Бучу, Ірпінь, Бородянку, Ворзель, Гостомель. Давайте разом пройдемося тими стежками, де вчинялися злочини проти українського народу. Ми повинні зробити все, щоб подібне не сталося знову. Гасло “Ніколи знову” було проголошено в 1945 році. Але деякі люди, здається, забули про нього до 2022 року", - сказав голова Верховної Ради Руслан Стефанчук.
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