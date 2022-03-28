Українські сили оборони повністю звільнили Ірпінь від окупантів, наразі до міста повертатися не можна, - мер
Збройні сили України звільнили місто Ірпінь під Києвом від російських окупантів
Про це заявив міський голова Олександр Маркушин у відеозверненні на Facebook.
"В нас сьогодні є приємні новини - звільнений Ірпінь. Зараз проходить зачистка. Хочу подякувати військовослужбовцям ЗСУ, ТрО, підрозділам Нацполіції та спецпідрозділам ГУР. Хлопці, коли ми разом - ми сила", - сказав він.
Мер звернувся до містян.
"В Ірпінь повертатися поки що не можна. Це небезпечно. Ми закріплюємось на наших рубежах і далі будемо іти звільняти Бучу, Гостомель, Ворзель. Ми розуміємо, що на наше місто будуть ще напади і ми будемо мужньо його боронити. Ірпінь - це Україна", - додав Маркушин.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
29.24
Купівля 29.24Продаж 29.99
-
EUR
Купівля 32.11Продаж 33.14
- Актуальне
- Важливе