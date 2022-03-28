Українські сили оборони повністю звільнили Ірпінь від окупантів, наразі до міста повертатися не можна, - мер

Про це заявив міський голова Олександр Маркушин у відеозверненні на Facebook.



"В нас сьогодні є приємні новини - звільнений Ірпінь. Зараз проходить зачистка. Хочу подякувати військовослужбовцям ЗСУ, ТрО, підрозділам Нацполіції та спецпідрозділам ГУР. Хлопці, коли ми разом - ми сила", - сказав він.



Мер звернувся до містян.



"В Ірпінь повертатися поки що не можна. Це небезпечно. Ми закріплюємось на наших рубежах і далі будемо іти звільняти Бучу, Гостомель, Ворзель. Ми розуміємо, що на наше місто будуть ще напади і ми будемо мужньо його боронити. Ірпінь - це Україна", - додав Маркушин.



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