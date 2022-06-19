На Київщині вночі проводитимуть рейди для контролю безпеки
На Київщині під час комендантської години поліція й військова комендатура проводитимуть рейди для контролю безпеки
Про це повідомив очільник Київської ОВА Олексій Кулеба в телеграмі.
За його словами, розпочинається підготовка до осінньо-зимового періоду. При районних військових адміністраціях створять штаби, що контролюватимуть цей процес на місцях.
"Також закликаю всіх мешканців регіону - не нехтуйте комендантською годиною. Наразі вона діє з 23:00 до 05:00. Військова комендатура буде проводити рейди разом із поліцією, аби контролювати безпеку Київщини вночі. Дотримуйтесь правил безпеки і бережіть себе та своїх близьких!" - наголосив очільник ОВА.
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2 червня КМДА анонсувала посилення контролю за дотриманням комендантської години на Київщині.
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