Про це повідомив очільник Київської ОВА Олексій Кулеба в телеграмі.

За його словами, розпочинається підготовка до осінньо-зимового періоду. При районних військових адміністраціях створять штаби, що контролюватимуть цей процес на місцях.

"Також закликаю всіх мешканців регіону - не нехтуйте комендантською годиною. Наразі вона діє з 23:00 до 05:00. Військова комендатура буде проводити рейди разом із поліцією, аби контролювати безпеку Київщини вночі. Дотримуйтесь правил безпеки і бережіть себе та своїх близьких!" - наголосив очільник ОВА.