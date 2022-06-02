Київ посилить контроль за дотриманням комендантської години, особливо стосовно нічних клубів і ресторанів​

Про це повідомила Київська міська державна адмінстрація у телеграм.​

"У Києві посилять контроль за дотриманням комендантської години. Зокрема, це стосується нічних клубів і закладів громадського харчування, робота яких під час комендантської години заборонена", - йдеться у повідомленні.

КМДА нагадала, що під час комендантської години містом може пересуватися тільки транспорт зі спецперепустками. Виходити на вулицю можна, тільки щоб дійти до найближчого укриття у разі сигналу повітряної тривоги.

У Києві та Київс​​ькій області комендантська година триває щоночі із 23:00 до 05:00. Метрополітен у столиці працює із 06:00 до 22:00, наземний громадський транспорт – із 06:00 до 22:30.

Нагадаємо, у Києві з 2 червня дозволили продаж алкоголю в магазинах від 11:00 до 19:00.

На Луганщині з 23 травня послабили комендантську годину.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb