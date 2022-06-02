У Києві з 2 червня дозволили продаж алкоголю в магазинах від 11:00 до 19:00
У Київській міській державній адміністрації повідомляють про послаблення обмежень на продаж алкоголю
Про це йдеться на телеграм-каналі КМДА.
Відсьогодні у столиці дозволено продаж алкоголю в магазинах із 11:00 до 19:00
Продаж алкоголю у закладах громадського харчування можливий із 11:00 до 22:00.
Раніше у Києві продаж алкоголю в магазинах був можливий з 11:00 до 16:00, у закладах громадського харчування з 11:00 до 22:00.
Окрім того, міська влада закликає киян дотримуватися комендантської години, яка триває щоночі із 23:00 до 05:00.
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