У Києві з 2 червня дозволили продаж алкоголю в магазинах від 11:00 до 19:00 

Про це йдеться на телеграм-каналі КМДА.

Відсьогодні у столиці дозволено продаж алкоголю в магазинах із 11:00 до 19:00

Продаж алкоголю у закладах громадського харчування можливий із 11:00 до 22:00.

Раніше у Києві продаж алкоголю в магазинах був можливий з 11:00 до 16:00, у закладах громадського харчування з 11:00 до 22:00.

Окрім того, міська влада закликає киян дотримуватися комендантської години, яка триває щоночі із 23:00 до 05:00.

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