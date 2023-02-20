На Київщині з-під криги дістали трьох людей, пошуки ще однієї тривають
У селі Іванівка Київської області рятувальники дістали з крижаної пастки трьох людей. Станом на ранок 20 січня тривають пошуки четвертої
Про це інформує Головне управління ДСНС України у Київській області.
"19 лютого о 15:07 до оперативно-диспетчерської служби Білоцерківського району надійшло повідомлення про те, що на водоймі в селі Іванівка Узинської територіальної громади троє людей провалилися під кригу", - пише пресслужба.
Повідомляється, що двоє рибалок на середині ставу провалилися під лід. Ще двоє небайдужих чоловіків почали допомагати їм і теж опинилися під кригою.
Одного з постраждалих витягли поліціянти до прибуття рятувальників.
"За допомогою човна та мотузки рятувальники дістали з води ще двох чоловіків", - пишуть в ДСНС.
Усіх потерпілих передали лікарям для надання допомоги.
Станом на 06:05 тривають пошукові дії. Інформація щодо останнього учасника події встановлюється.
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