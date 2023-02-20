На Київщині з-під криги дістали трьох людей, пошуки ще однієї тривають

Про це інформує Головне управління ДСНС України у Київській області.

"19 лютого о 15:07 до оперативно-диспетчерської служби Білоцерківського району надійшло повідомлення про те, що на водоймі в селі Іванівка Узинської територіальної громади троє людей провалилися під кригу", - пише пресслужба.

Повідомляється, що двоє рибалок на середині ставу провалилися під лід. Ще двоє небайдужих чоловіків почали допомагати їм і теж опинилися під кригою.

Одного з постраждалих витягли поліціянти до прибуття рятувальників.

"За допомогою човна та мотузки рятувальники дістали з води ще двох чоловіків", - пишуть в ДСНС.

Усіх потерпілих передали лікарям для надання допомоги.

Станом на 06:05 тривають пошукові дії. Інформація щодо останнього учасника події встановлюється.