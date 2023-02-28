На Київщині зростає захворюваність на COVID-19

Про це повідомила пресслужба Київської ОВА.

До лікарень області було госпіталізовано 192 хворих. Із них 155 – із підтвердженим діагнозом коронавірус, 37 – із підозрою на COVID-19.

У Київській ОВА закликали людей вакцинуватися, аби полегшити перебіг хвороби. Протягом останнього тижня щеплення зробили 1766 людей. Найбільше вакцинувалися першою бустерною дозою – 779 щеплень.



В ОВА нагадали, що нині на Київщині працюють 24 центри масової вакцинації та 182 пункти щеплень, а також 19 мобільних бригад