На Київщині зростає захворюваність на COVID-19
Із 20 по 26 лютого у Київській області було зареєстровано 479 підтверджених випадків коронавірусної хвороби – це на 123 більше, ніж у період із 13 по 19 лютого
Про це повідомила пресслужба Київської ОВА.
До лікарень області було госпіталізовано 192 хворих. Із них 155 – із підтвердженим діагнозом коронавірус, 37 – із підозрою на COVID-19.
У Київській ОВА закликали людей вакцинуватися, аби полегшити перебіг хвороби. Протягом останнього тижня щеплення зробили 1766 людей. Найбільше вакцинувалися першою бустерною дозою – 779 щеплень.
В ОВА нагадали, що нині на Київщині працюють 24 центри масової вакцинації та 182 пункти щеплень, а також 19 мобільних бригад
- 22 лютого стало відомо, що на Сумщині, Закарпатті, Тернопільщині та Одещині зафіксовано випадки зараження новим штамом коронавірусу OMICRON XBB.1.5.
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