Новий штамм коронавірусу OMICRON XBB.1.5 виявили в чотирьох областях України

Про це поінформували в Центрі громадського здоров'я.

"Завдяки секвенуванню ми підтверджуємо, що варіант Omicron XBB.1.5 циркулює вже на території 4 областей: Сумській, де був перший пацієнт, Закарпатській, Тернопільській та Одеській. Робота лабораторії триває постійно: нам вдалося зробити вже майже тисячу секвенувань", - розповіла Ірина Демчишина, представниця ЦГЗ.

У Центрі нагадали, що Omicron хоч і переноситься легше, швидше передається: і для захисту від хвороби потрібно вакцинуватися та робити бустерні щеплення.