Новий штамм коронавірусу OMICRON XBB.1.5 виявили в чотирьох областях України
На Сумщині, Закарпатті, Тернопільщині та Одещині зафіксовано випадки зараження новим штамом коронавірусу OMICRON XBB.1.5
Про це поінформували в Центрі громадського здоров'я.
"Завдяки секвенуванню ми підтверджуємо, що варіант Omicron XBB.1.5 циркулює вже на території 4 областей: Сумській, де був перший пацієнт, Закарпатській, Тернопільській та Одеській. Робота лабораторії триває постійно: нам вдалося зробити вже майже тисячу секвенувань", - розповіла Ірина Демчишина, представниця ЦГЗ.
У Центрі нагадали, що Omicron хоч і переноситься легше, швидше передається: і для захисту від хвороби потрібно вакцинуватися та робити бустерні щеплення.
- Нагадаємо, у ВООЗ заявили, що штам коронавірусу Omicron XBB.1.5, який став домінуючим штамом у США всього за кілька тижнів і вже виявлений у 29 країнах, може призвести до нової хвилі пандемії.
- МОЗ також інформував, що новий штам коронавірусу XBB.1.5 виявили у 29 країнах, однак в Україні випадків поки не зареєстровано.
- 13 січня головний санітарний лікар Ігор Кузін проінформував, що нині в Україні виявлено 8 різновидів COVID-19 штаму "омікрон", однак появу нового штаму не спостерігають.
- 27 січня Ігор Кузін, головний санітарний лікар, розповів про перший випадок зараження ковід-штамом Кракен в Україні: чоловік одужав, перебіг хвороби був середньої важкості.
- Пізніше головний санітарний лікар заявив, що в Україні циркулює 12 підтипів штаму Covid-19 "Омікрон": ситуація із захворюваністю стабільна.
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