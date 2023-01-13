Наразі в Україні циркулює 8 різновидів COVID-19 штаму "омікрон", - Кузін
Головний санітарний лікар Ігор Кузін поінформував, що нині в Україні виявлено 8 різновидів COVID-19 штаму "омікрон", однак появу нового штаму не спостерігають
Про це повідомив головний санітарний лікар в етері телемарафону.
"В Україні циркулює переважно "омікрон", виявлено вісім його різновидів. Ми також моніторимо ситуацію з появою нового штаму, його в Україні не виявлено", - сказав Ігор Кузін .
Щодо можливих карантинних обмежень головний санітарний лікар заявив, що обмеження перевели в режим рекомендаційних, і так "буде надалі".
- Нагадаємо, у ВООЗ заявили, що штам коронавірусу Omicron XBB.1.5, який став домінуючим штамом у США всього за кілька тижнів і вже виявлений у 29 країнах, може призвести до нової хвилі пандемії.
- МОЗ також інформував, що новий штам коронавірусу XBB.1.5 виявили у 29 країнах, однак в Україні випадків поки не зареєстровано.
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