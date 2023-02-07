В Україні циркулює 12 підтипів штаму Covid-19 "Омікрон"

Про це розповів заступник міністра охорони здоров’я, головний державний санітарний лікар Ігор Кузін в інтерв’ю на ютуб-каналі UNICEF Ukraine.

"Зараз в Україні циркулює 12 підтипів штаму Омікрон. Це абсолютно характерна картина як і для будь-якої країни Європи", - сказав він.

Окрім цього, Кузін також додав, що люди звертаються до лікаря з симптомами Covid-19 переважно лише у випадку крайньої потреби. Госпіталізація на рівні 2,5 тис. випадків впродовж минулого тижня і загалом зайняті 5-7% від загальної кількості ліжок, які були виділені для боротьби з Covid-19. Кузін зауважив, що ситуація із захворюваністю на Covid-19 в Україні наразі стабільна, проте очікується зростання наприкінці лютого.

Він також нагадав, що в Україні два тижні тому зафіксували перший випадок зараження новим видом ковіду - підваріантом домінуючого нині штаму "Омікрон", який отримав назву "Кракен" або XBB.1.5, який циркулює у США та Європі і має здатність швидко поширюватися, але є не важчим у перебігу захворюваності порівняно з іншими підтипами.

Кузін також запевнив, що вакцин проти ковіду в Україні достатньо як на загальнонаціональному, так і регіональному рівнях.