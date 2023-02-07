В Україні циркулює 12 підтипів штаму Covid-19 "Омікрон"
В Україні циркулює 12 підтипів штаму Covid-19 "Омікрон": ситуація із захворюваністю стабільна
Про це розповів заступник міністра охорони здоров’я, головний державний санітарний лікар Ігор Кузін в інтерв’ю на ютуб-каналі UNICEF Ukraine.
"Зараз в Україні циркулює 12 підтипів штаму Омікрон. Це абсолютно характерна картина як і для будь-якої країни Європи", - сказав він.
Окрім цього, Кузін також додав, що люди звертаються до лікаря з симптомами Covid-19 переважно лише у випадку крайньої потреби. Госпіталізація на рівні 2,5 тис. випадків впродовж минулого тижня і загалом зайняті 5-7% від загальної кількості ліжок, які були виділені для боротьби з Covid-19. Кузін зауважив, що ситуація із захворюваністю на Covid-19 в Україні наразі стабільна, проте очікується зростання наприкінці лютого.
Він також нагадав, що в Україні два тижні тому зафіксували перший випадок зараження новим видом ковіду - підваріантом домінуючого нині штаму "Омікрон", який отримав назву "Кракен" або XBB.1.5, який циркулює у США та Європі і має здатність швидко поширюватися, але є не важчим у перебігу захворюваності порівняно з іншими підтипами.
Кузін також запевнив, що вакцин проти ковіду в Україні достатньо як на загальнонаціональному, так і регіональному рівнях.
- Нагадаємо, у ВООЗ заявили, що штам коронавірусу Omicron XBB.1.5, який став домінуючим штамом у США всього за кілька тижнів і вже виявлений у 29 країнах, може призвести до нової хвилі пандемії.
- МОЗ також інформував, що новий штам коронавірусу XBB.1.5 виявили у 29 країнах, однак в Україні випадків поки не зареєстровано.
- 13 січня головний санітарний лікар Ігор Кузін проінформував, що нині в Україні виявлено 8 різновидів COVID-19 штаму "омікрон", однак появу нового штаму не спостерігають.
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