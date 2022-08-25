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На Київському залізничному вокзалі затримали пасажира з бойовою гранатою

25 серпня, 2022 четвер
17:01
Кримінал Бойова граната

24 серпня на столичному залізничному вокзалі правоохоронці виявили у 59-річного пасажира бойову гранату. Чоловіку загрожує до семи років за ґратами

Про це інформує Національна поліція України.

"Учора, 24 серпня, поліцейські полку поліції особливого призначення біля входу до Центрального залізничного вокзалу виявили жителя Вінницької області, 1963 року народження, який скотчем прив’язав до себе предмет, схожий на гранату із запалом", - йдеться в повідомленні.

Вибухотехніки вилучили у пасажира бойову гранату Ф-1. Чоловіка затримали.

Правоохоронці встановлюють наміри пасажира та походження боєприпасу. 

"За фактом незаконного поводження зі зброєю, бойовими припасами та вибуховими речовинами слідчі відділу поліції на станціях залізничного транспорту проводять досудове розслідування за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України", - роз'яснюють у поліції.

Зловмиснику загрожує від трьох до семи років позбавлення волі. Нині йому готують повідомлення про підозру.

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поліція
новини Києва
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