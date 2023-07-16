Про це Державне агентство України з питань кіно повідомляє у facebook.

"Показ фільму "Степне" режисерки Марини Вроди відбудеться в рамках Міжнародного конкурсу 76-го кінофестивалю Локарно у Швейцарії", - йдеться у повідомленні.

Фото: facebook ДержКіно України

Також у Держкіно зазначили, що в категорії представлені 17 картин.

Довідка

Стрічка "Степне" - це історія кількох днів життя літнього чоловіка, який приїжджає в українське село Степне, щоб доглядати за своєю матір‘ю.

За сюжетом, перед самою смертю мати розповідає йому про набір речей, закопаних у сараї, що повернуть головного героя у спогади та змусять згадати про колишні мрії та все, чого він жадав, проте так і не досяг.

Головні ролі у фільмі виконали: Олександр Максяков, Ніна Антонова, Олег Примогенов і Радмила Щеголева.

Стрічку створено за підтримки Державного агентства України з питань кіно та знято спільно з Німеччиною, Польщею і Словаччиною.