На кінофестивалі в Локарно відбудеться світова прем’єра стрічки "Степне"
На кінофестивалі в швейцарському Локарно, який проходитиме з 2 по 12 серпня, відбудеться світова прем’єра стрічки "Степне" української режисерки Марини Вроди
Про це Державне агентство України з питань кіно повідомляє у facebook.
"Показ фільму "Степне" режисерки Марини Вроди відбудеться в рамках Міжнародного конкурсу 76-го кінофестивалю Локарно у Швейцарії", - йдеться у повідомленні.
Фото: facebook ДержКіно УкраїниТакож у Держкіно зазначили, що в категорії представлені 17 картин.
Довідка
Стрічка "Степне" - це історія кількох днів життя літнього чоловіка, який приїжджає в українське село Степне, щоб доглядати за своєю матір‘ю.
За сюжетом, перед самою смертю мати розповідає йому про набір речей, закопаних у сараї, що повернуть головного героя у спогади та змусять згадати про колишні мрії та все, чого він жадав, проте так і не досяг.
Головні ролі у фільмі виконали: Олександр Максяков, Ніна Антонова, Олег Примогенов і Радмила Щеголева.
Стрічку створено за підтримки Державного агентства України з питань кіно та знято спільно з Німеччиною, Польщею і Словаччиною.
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