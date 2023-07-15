У Відні відкрили виставку з роботами українських митців на тему війни
У столиці Австрії Відні відкрили виставку "BeLive: believe, be live" з роботами 18 українських митців на тематику війни та віри. Експозиція відбудеться у віденському Музеї народного мистецтва і триватиме до 23 липня
Про це повідомила у Facebook кураторка виставки та засновниця платформи "Art Contact" Яна Гринів.
"У найскладніші часи ми зазвичай звертаємося до Бога. З одного боку, ми сподіваємось на допомогу, з іншого - ставимо питання: "Як таке могло статися?" У своїх дуже різноманітних роботах 18 митців досліджують саме такий контроверсійний стан, шукають віру, що допомагає рухатись вперед і виживати", - йдеться у повідомленні.
За словами кураторки виставки, багато художників пережили окупацію, однак продовжували творити в нових умовах.
"Хтось втратив домівку, рідних, хтось мав лишити свій дім і все своє життя, рятуючи своїх дітей. На цій виставці ми не лише представляємо талановиті роботи, а і розповідаємо дуже непрості історії з реального життя мільйонів українців", - написала Гринів.
Вона додала, що виставка відбувається за підтримки посольства України в Республіці Австрія та Музею народного мистецтва Відня.
Зокрема, під час демонстрації відвідувачі можуть побачити фотографії з розбомбленої церкви в Бахмуті від Дафни Весдорф, репродукцію сучасної ікони, яка була на стіні зруйнованого кінотеатру в Бахмуті. Також на виставці вперше представлені оригінали робіт про віру та війну, які були створені Вікторією Березіною в окупації в Херсоні.
Крім цього, митець Павло Мазай представив серію автопортретів із лезом. Серія картин художника Данила Мовчана, створена після підриву росіянами Каховської ГЕС, є важливою складовою виставки.
Зазначаться, що експозиція триватиме до 23 липня. Кошти, зібрані на виставці, буде передано на медичні джгути для України.
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