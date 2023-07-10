Про це інформує Міністерство культури та інформаційної політики України.

Sensitive Content привертає увагу світу до руйнування бібліотек в Україні, яке відбулося унаслідок повномасштабної війни Росії.

Виставка "Зруйнована бібліотека" у Берліні містить меблі зі зруйнованих книгозбірень нашої країни. Уперше експозиція була представлена на Лондонському книжковому ярмарку в рамках національного стенда України.

Фото: Міністерство культури та інформаційної політики України

Художніми кураторками виставки є письменниця та мисткиня Дарія Біла та дизайнерка Софія Гупаловська.

Експозиція триватиме до 8 жовтня у Staatsbibliothek у Берліні.

Фото: Міністерство культури та інформаційної політики України