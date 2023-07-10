У Берліні відкрилася виставка Sensitive Content, що привертає увагу до руйнування українських бібліотек
У Державній бібліотеці Берліна відбулося відкриття виставки Sensitive Content, що містить меблі зі зруйнованих книгозбірень України
Про це інформує Міністерство культури та інформаційної політики України.
Sensitive Content привертає увагу світу до руйнування бібліотек в Україні, яке відбулося унаслідок повномасштабної війни Росії.
Виставка "Зруйнована бібліотека" у Берліні містить меблі зі зруйнованих книгозбірень нашої країни. Уперше експозиція була представлена на Лондонському книжковому ярмарку в рамках національного стенда України.
Фото: Міністерство культури та інформаційної політики України
Художніми кураторками виставки є письменниця та мисткиня Дарія Біла та дизайнерка Софія Гупаловська.
Експозиція триватиме до 8 жовтня у Staatsbibliothek у Берліні.
Фото: Міністерство культури та інформаційної політики України
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