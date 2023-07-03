Нескорена нація: у Києві презентували фотовиставку, присвячену Збройним Силам
У понеділок, 3 червня, у столиці відкрили фотовиставку історій сміливості та мужності, присвячену Збройним Силам України
Про це інформують у Медіацентрі Україна.
У рамках загальнонаціонального проєкту "Нескорена Нація. Національно-визвольна війна України проти Росії (2013–2023)" було відкрито четверту фотовиставку, яка цього разу присвячена Збройним Силам України.
Метою фотовиставки є демонстрація життя українського війська через об’єктив воєнних кореспондентів та пресофіцерів. Вона представляє світлини з усіх підрозділів української армії, включаючи Сухопутні війська, Повітряні сили, Військово-морські сили, Десантно-штурмові війська, Сили спеціальних операцій та Сили територіальної оборони. А також фотографії Верховного Головнокомандувача ЗСУ Володимира Зеленського, Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, командувачів та захисників України.
Фото: Медіацентр Україна
Також виставка включає фотографії зброї перемоги.
"Ми сьогодні повинні бути вдячні Збройним Силам України, військовим формуванням, спецпідрозділам, волонтерам, медикам, всім тим, хто сьогодні чинить супротив", – зазначив народний депутат Степан Кубів.
Фото: Медіацентр Україна
Це четверта експозиція, раніше були представлені теми "Воїни світла", "Незламна Україна" та "Росія - держава терорист". Роботи над проєктом планують завершити до Дня захисників та захисниць.
На виставці теж анонсували вихід документального фільму "Національно-визвольна війна України проти москалів".
Фотовиставку можна відвідати протягом тижня у першому залі Укрінформу з 10:00 до 17:00, крім часу, коли проводяться заходи. Згодом експозиція буде розміщена біля центрального входу в агентство.
- 25 квітня у столиці відбулося відкриття виставки, присвяченої білоруським героям, які віддали та віддають своє життя у боротьбі з Росією.
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