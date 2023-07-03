Про це інформують у Медіацентрі Україна.

У рамках загальнонаціонального проєкту "Нескорена Нація. Національно-визвольна війна України проти Росії (2013–2023)" було відкрито четверту фотовиставку, яка цього разу присвячена Збройним Силам України.

Метою фотовиставки є демонстрація життя українського війська через об’єктив воєнних кореспондентів та пресофіцерів. Вона представляє світлини з усіх підрозділів української армії, включаючи Сухопутні війська, Повітряні сили, Військово-морські сили, Десантно-штурмові війська, Сили спеціальних операцій та Сили територіальної оборони. А також фотографії Верховного Головнокомандувача ЗСУ Володимира Зеленського, Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, командувачів та захисників України.

Фото: Медіацентр Україна

Також виставка включає фотографії зброї перемоги.

"Ми сьогодні повинні бути вдячні Збройним Силам України, військовим формуванням, спецпідрозділам, волонтерам, медикам, всім тим, хто сьогодні чинить супротив", – зазначив народний депутат Степан Кубів.

Фото: Медіацентр Україна

Це четверта експозиція, раніше були представлені теми "Воїни світла", "Незламна Україна" та "Росія - держава терорист". Роботи над проєктом планують завершити до Дня захисників та захисниць.

На виставці теж анонсували вихід документального фільму "Національно-визвольна війна України проти москалів".

Фотовиставку можна відвідати протягом тижня у першому залі Укрінформу з 10:00 до 17:00, крім часу, коли проводяться заходи. Згодом експозиція буде розміщена біля центрального входу в агентство.