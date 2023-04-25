Про це інформує Київська міськрада.

У Київській міській держадміністрації відбулася церемонія відкриття виставки "З Україною в серці", присвячена білоруським героям, які віддали своє життя у боротьбі з РФ, і тим, які продовжують захист України.

"Представлені портрети загиблих в Україні білоруських героїв, історії їхнього життя та подвигу. Під час виставки демонструватимуть також відеоматеріали, у яких білоруські герої розповідатимуть про те, чому вони прийняли рішення приїхати до України та вступити до лав ЗСУ", – пише пресслужба.

Виставка відбувається за адресою вулиця Хрещатик, 36, другий поверх, хол біля Колонної зали у Київській міській адміністрації.

Організаторами виставки виступили благодійний фонд "Вільна Білорусь" та музей "Вільна Білорусь з Україною в серці".