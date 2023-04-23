У Софійському соборі презентували виставку, присвячену загиблим бійцям ТРО

Про це у telegram повідомила пресслужба Київської обласної військової адміністрації.

Відомо, що на виставці "Софійський деісис" презентовано цикл робіт художників Олександра Клименка та Соні Атлантової з проєкту "Ікони на ящиках з-під набоїв".

Зазначається, що митці представили 11 робіт, написаних на ящиках з-під зброї, що залишилися після боїв на Київщині навесні 2022 року. Джерелом натхнення для художників став монументальний живопис Софійського собору, зокрема образи святих воїнів-мучеників у фресках XI ст.

Експозиція присвячена загиблим бійцям зі 114, 112 та 241 бригад територіальної оборони Київської області та Києва.

"Ікони з вписаними іменами загиблих відтепер займуть своє місце на хорах собору – увічнять пам’ять про героїв-оборонців Київської землі", - зазначають в ОВА.