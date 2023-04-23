У Софійському соборі презентували виставку, присвячену загиблим бійцям ТРО
У Києві у Софійському соборі презентували виставку, яка присвячена загиблим бійцям із бригад територіальної оборони Київської області та столиці
Про це у telegram повідомила пресслужба Київської обласної військової адміністрації.
Відомо, що на виставці "Софійський деісис" презентовано цикл робіт художників Олександра Клименка та Соні Атлантової з проєкту "Ікони на ящиках з-під набоїв".
Зазначається, що митці представили 11 робіт, написаних на ящиках з-під зброї, що залишилися після боїв на Київщині навесні 2022 року. Джерелом натхнення для художників став монументальний живопис Софійського собору, зокрема образи святих воїнів-мучеників у фресках XI ст.
Експозиція присвячена загиблим бійцям зі 114, 112 та 241 бригад територіальної оборони Київської області та Києва.
"Ікони з вписаними іменами загиблих відтепер займуть своє місце на хорах собору – увічнять пам’ять про героїв-оборонців Київської землі", - зазначають в ОВА.
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