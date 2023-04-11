У Відні відкриють виставку українського мистецтва про російське вторгнення
З 15 до 17 квітня в історичному центрі столиці Австрії відбудеться виставка українського мистецтва про повномасштабне вторгнення Росії в Україну - Art on the battlefront
Про це інформує Міністерство культури та інформаційної політики України.
Роботи 19 митців покажуть в оновленому Künstlerhaus, де розташований один з найвідоміших музеїв сучасного мистецтва - Albertina Modern.
"Виставка являє собою рефлексії українських художників стосовно сьогодення та фіксує відчуття актуальних подій", - пише пресслужба.
Повідомляється, що під час безкоштовної виставки можна бути придбати роботи українських художників.
Усі гроші від продажу передадуть у фонд реабілітації жінок-військових, створений українською ГО "Жіночий ветеранський рух".
З 15 до 17 квітня відвідувачі зможуть побачити роботи на власні очі.
Ця виставка стане підсумком віртуального артпроєкту Art on the battlefront.
Нагадаємо, у першій частині артпроєкту 12 художників з усього світу об'єдналися, протидіючи агресії Росії та посилаючись на традиційну культуру й характерний голос українців. Зокрема Фред Томаселлі інтегрував коди української вишивки в зображення для першої сторінки The New York Times.
8 березня Vogue UA представив артпроєкт Art on the battlefront, де 30 сучасних українських художників представили роботи у віртуальній виставці.
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