Про це інформує Міністерство культури та інформаційної політики.

Масштабна віртуальна виставка Art on the battlefront - це пронизлива рефлексія 30 сучасних українських митців. Це друга частина артпроєкту. Він об'єднує медіа, діджитал і мистецтво, а також підтримує українців під час війни й інформує світ про російську війну в Україну.

"Емоційні, тонкі, пронизливі роботи митців нагадують, що боротьба українців зараз триває на всіх фронтах - як воєнному й дипломатичному, так і культурному", - пише пресслужба.

Повідомляється, що підсумком другої частини проєкту стане виставка в історичному центрі Відня, в будівлі Künstlerhaus, де розташований музей Albertina Modern.

З 14 до 18 квітня відвідувачі зможуть побачити на власні очі роботи та придбати їх. Кошти від продажу спрямують у фонд реабілітації жінок-військових.

Vogue запросили 30 українських художників, які спеціально для проєкту створили особливі роботи: Володимир Манжос, Олексій Кондаков, Марія Куліковська, Василина Врублевська, Віталій Кравець, Єлена Ємчук, Олеся Трофименко, Влада Ралко, Богдан Буренко, Маша Дмітрова, Єлизавета Литовка, Артем Прут, Петро Бевза, Вікторія Підуст, Денис Саражин, Нікіта Кравцов, Іван Грабко, Анна Зарума, Ольга Штейн, Степан Рябченко, Воло Бевза, Юрій Болса, Юрій Сивирин, Юлія Бєляєва, Маша Рева, Дарина Микитюк, Дзвіня Подляшецька, Денис Метелін, Ната Левітасова та Ольга Зерно.

Відвідати віртуальну виставку.

Нагадаємо, у першій частині артпроєкту 12 художників з усього світу об'єдналися, протидіючи агресії Росії та посилаючись на традиційну культуру й характерний голос українців. Зокрема Фред Томаселлі інтегрував коди української вишивки в зображення для першої сторінки The New York Times.