На компанію Tesla подали в суд через порушення прав конфіденційності клієнтів
Власник автомобіля Tesla з Каліфорнії подав колективний позов до суду на виробника електромобілів, звинувативши його в порушенні прав конфіденційності клієнтів
Про це інформує Reuters.
Зазначають, що власник Tesla Model Y Генрі Є подав позов до окружного суду США Північного округу Каліфорнії. Це сталося після того, як у четвер агентство опублікувало інформацію про те, що співробітники Tesla у період з 2019 по 2022 роки поширювали між собою через внутрішню систему обміну повідомленнями фото та відео, які були зняті на камери автомобілів клієнтів. Записи містили незручні ситуації власників автівок, ДТП і аварії на дорогах, повсякденні ситуації. Деякі з них були зроблені під час того, як автомобілі були припарковані і вимкнені.
У позові стверджують, що працівник Tesla мали доступ до зображень і відео для своїх "нетактовних і зловмисних розваг" і для "приниження таємно записаних". Також зазначають, що поведінка компанія є дуже образливою.
Наголошують також, що Є подає скаргу проти Tesla від свого імені, а також від людей, які опинилися в схожому становищі. У позові також сказано, що список людей, які опинилися в такому ж становищі, включатиме в себе тих, хто володів або орендував автомобілі Tesla упродовж останніх чотирьох років.
"Як і будь-хто, пан Є був обурений ідеєю, що камери Tesla можуть бути використані для порушення приватного життя його сім’ї, яке суворо захищає Конституція Каліфорнії", - сказав адвокат Є.
Він додав, що компанію необхідно притягнути до відповідальності за те, що вона порушила право конфіденційності його клієнта та інших власників електромобілів.
- Федеральний суд в Сан-Франциско 3 квітня зобов'язав Tesla виплатити близько 3,2 млн доларів колишньому темношкірому працівнику, який виграв справу проти компанії про расову дискримінацію.
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