Tesla має виплатити $3,2 млн колишньому темношкірому працівнику у справі про расову дискримінацію

Про це інформує Reuters.

Позов проти компанії Tesla у 2017 році подав Оуен Діаз. Він звинуватив компанію у бездіяльності, коли він неодноразово скаржився менеджерам щодо працівників у Фрімонті, Каліфорнія, які часто використовували в його бік расистські висловлювання.

Тоді у 2021 році інший суд присудив йому 137 млн доларів, проте суддя, хоч і зазначив, що компанія несе відповідальність за расові переслідування, заявив, що винагорода була надмірною. Він запропонував Діазу скорочену компенсацію у розмірі 15 млн доларів. Після відмови позивача суддя призначив новий судовий процес.

Минулого тижня відбувся повторний розгляд справи. Під час нього адвокат Діаза закликав присяжних суд присяжних присудити позивачу 160 млн доларів компенсації збитків. Водночас адвокат Tesla зазначив, що Діаз був конфліктним працівником, який перебільшив свої заяви про емоційний стрес.

Уже 3 квітня 2023 року суд присудив Діазу 175 тис. доларів компенсації за емоційні страждання. Також йому присудили 3 млн доларів штрафу, призначеного для покарання за протиправну поведінку та запобігання їй у майбутньому.

Гендиректор Tesla Ілон Маск своєю чергою заявив, що "вирок був би нульовим", якби суддя дозволи надати нові докази під час повторного розгляду справи. Він додав, що присяжні зробили все можливе, використавши наявну інформацію, і наголосив, що поважає це рішення.

Також компанія заявила, що не терпить дискримінації на робочому місці.