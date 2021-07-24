На кордоні Азербайджану та Вірменії відновилися збройні сутички
На кордоні Азербайджану та Вірменії продовжуються тривалі перестрілки, в початку яких сторони конфлікту звинувачують одна одну
Про це повідомляє Інтерфакс-Україна.
Міністерство оборони Азербайджану заявило про тривалі перестрілки, які спалахнули Кельбаджарській ділянці вірмено-азербайджанського державного кордону.
В Баку заявили, що "підрозділи армії Азербайджану вогнем пригнічують вогняну активність супротивника".
Зі свого боку, вірменські ЗМІ з посиланням на місцеву владу повідомляють, що збройні сили Азербайджану інтенсивно обстрілюють позиції вірменської армії в напрямку села Кут Гегаркунікської області на сході Вірменії.
Раніше Міноборони Вірменії повідомило, що троє вірменських військовослужбовців отримали поранення в результаті вогню з боку азербайджанських збройних сил.
- Нагадаємо, 23 липня Азербайджан та Вірменія заявили про перестрілки на кордоні.
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