На кордоні Азербайджану та Вірменії відновилися збройні сутички

Про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

Міністерство оборони Азербайджану заявило про тривалі перестрілки, які спалахнули Кельбаджарській ділянці вірмено-азербайджанського державного кордону.

В Баку заявили, що "підрозділи армії Азербайджану вогнем пригнічують вогняну активність супротивника".

Зі свого боку, вірменські ЗМІ з посиланням на місцеву владу повідомляють, що збройні сили Азербайджану інтенсивно обстрілюють позиції вірменської армії в напрямку села Кут Гегаркунікської області на сході Вірменії.

Раніше Міноборони Вірменії повідомило, що троє вірменських військовослужбовців отримали поранення в результаті вогню з боку азербайджанських збройних сил.