На кордоні з Білоруссю постраждали двоє польських прикордонників
Вчора група з понад 100 нелегалів штурмувала кордон з Польщею в районі Біловежжя
Діяли вони за підтримки силовиків режиму Лукашенка, інформує Еспресо.TV.
За повідомленням Прикордонної варти Республіки Польща, аід час атаки білоруські служби осліпили польських офіцерів і солдатів лазерами та стробоскопом.
"Двоє бійців Війська Польського отримали легкі поранення", - зазначає польська сторона.
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