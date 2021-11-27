На кордоні з Білоруссю постраждали двоє польських прикордонників

Діяли вони за підтримки силовиків режиму Лукашенка, інформує Еспресо.TV.



За повідомленням Прикордонної варти Республіки Польща, аід час атаки білоруські служби осліпили польських офіцерів і солдатів лазерами та стробоскопом.



"Двоє бійців Війська Польського отримали легкі поранення", - зазначає польська сторона.





Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb