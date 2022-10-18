На кордоні з Україною стоять білоруси з російськими ракетними комплексами, - член опозиційного уряду РБ Азаров
На кордоні з Україною стоять білоруські частини посилені російськими ракетними комплексами, але цих підрозділів недостатньо для ведення наступу
Про це в ефірі Еспресо заявив голова Об'єднання силовиків BYPOL та член Об'єднаного перехідного кабінету Білорусі Олександр Азаров.
"Це дуже дивно. Спочатку вивозять техніку з Білорусі, тепер завозять. Білоруську вивезли, російську завезли. Можливо, це був процес, пов'язаний з тим, що Лукашенко умовляв Путіна не вводити його війська. Він міг казати, щоб Путін забирав і використовував техніку, але не треба вводити живу силу", - зазначив він.
Азаров вважає, що видно, що Путін вирішив наполягти на своєму.
"Техніка тепер почала їхати російська з військами РФ. На кордоні з Україною дійсно стоять білоруські частини посилені російськими ракетними комплексами. Цих підрозділів недостатньо для ведення наступу. Все буде залежати від кількості прибулих росіян", - підсумував опозиціонер.
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