На Крит обрушився шторм, є загиблі і зниклі безвісти

Про це повідомляє Euronews.

Згідно з інформацією, у приморському місті Агія Пелагія рятувальники виявили тіло 50-річного чоловіка поряд із автомобілем, який змило потоком води. Водолази вели пошуки жінки, яка могла бути в тій же машині, і в неділю її загибель підтвердилася.

Повідомляється, що від повеней найбільше постраждало північне узбережжя Криту. У місті Сітія через негоду вісім туристів та охоронець не могли вибратися з археологічного музею.

У столиці острова Іракліоні затоплені дороги, не працює міжнародний аеропорт. В общині Малевізі кілька людей оголошено зниклими безвісти.