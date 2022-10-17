На Крит обрушився шторм, є загиблі і зниклі безвісти
Руйнівний шторм обрушився на грецький острів Крит, внаслідок чого потонули щонайменше 2 місцеві жителі
Про це повідомляє Euronews.
Згідно з інформацією, у приморському місті Агія Пелагія рятувальники виявили тіло 50-річного чоловіка поряд із автомобілем, який змило потоком води. Водолази вели пошуки жінки, яка могла бути в тій же машині, і в неділю її загибель підтвердилася.
Повідомляється, що від повеней найбільше постраждало північне узбережжя Криту. У місті Сітія через негоду вісім туристів та охоронець не могли вибратися з археологічного музею.
У столиці острова Іракліоні затоплені дороги, не працює міжнародний аеропорт. В общині Малевізі кілька людей оголошено зниклими безвісти.
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