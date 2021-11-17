На лінії розмежування з ОРЛО затримали окупанта з автоматом і військовим квитком "ЛНР"

Про це повідомляє у Facevbook пресцентр штабу ООС.



У затриманого виявили військовий квиток терористичної організації "ЛНР" та тимчасове посвідчення жителя ОРДЛО. Затриманого передали його контррозвідникам СБУ.



Попередньо встановлено, що затриманий є уродженцем РФ, який у 2018 році приєднався до незаконних збройних формувань. Він служив у окупантів стрілком, а потім - помічником гранатометника, обстрілював підрозділи Об'єднаних сил, у тому числі з крупнокаліберного кулемету "Утьос".



Слідчі СБУ повідомили затриманому про підозру у вчинені злочинів за такими статтями Кримінального кодексу України:



- ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України);

- ст. 258-3 (участь у терористичній групі чи терористичній організації);

- ст. 260 (участь у діяльності не передбачених законом збройних формувань);

- 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами).



Вирішується питання щодо арешту затриманого.

