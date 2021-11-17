На лінії розмежування з ОРЛО затримали окупанта з автоматом і військовим квитком "ЛНР"
У середу, 17 листопада, в зоні проведення Операція об'єднаних сил затримали громадянина Росії, який зі спорядженим автоматом рухався у бік українських позицій
Про це повідомляє у Facevbook пресцентр штабу ООС.
У затриманого виявили військовий квиток терористичної організації "ЛНР" та тимчасове посвідчення жителя ОРДЛО. Затриманого передали його контррозвідникам СБУ.
Попередньо встановлено, що затриманий є уродженцем РФ, який у 2018 році приєднався до незаконних збройних формувань. Він служив у окупантів стрілком, а потім - помічником гранатометника, обстрілював підрозділи Об'єднаних сил, у тому числі з крупнокаліберного кулемету "Утьос".
Слідчі СБУ повідомили затриманому про підозру у вчинені злочинів за такими статтями Кримінального кодексу України:
- ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України);
- ст. 258-3 (участь у терористичній групі чи терористичній організації);
- ст. 260 (участь у діяльності не передбачених законом збройних формувань);
- 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами).
Вирішується питання щодо арешту затриманого.
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