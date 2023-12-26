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На лівобережжі Херсонщини українські війська відбили 14 штурмових атак росіян за добу, - Генштаб

26 грудня, 2023 вiвторок
19:56
Війна з Росією Морська піхота, ЗСУ, українські військові

Протягом доби на фронті відбулось 59 бойових зіткнень, на лівобережжі Херсонщини українські війська відбили 14 штурмових атак росіян

Про це йдеться у зведенні Генштабу за 26 грудня.

"Противник активно застосовує оперативно-тактичну авіацію та квадрокоптери типу FPV, проводить штурмові дії за підтримки бронетехніки. Збільшив кількість артилерійських обстрілів", - пише Генштаб. 

Росіяни завдали 5 ракетних та 21 авіаудари, здійснили 38 обстрілів з РСЗВ по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура. 

Ситуація на фронті

Оперативна ситуація на сході та півдні України залишається складною.

  • На Волинському та Поліському напрямках оперативна ситуація без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань не виявлено. Визначені підрозділи збройних сил Білорусі виконують завдання у прикордонних з Україною районах.
  • На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійно-розвідувальну діяльність, здійснює обстріли населених пунктів з території РФ, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України. Ворог завдав авіаційного удару в районі населеного пункту Варварівка Харківської області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 20 населених пунктів, серед них Архипівка, Блешня, Гірськ Чернігівської області;  Волфине, Рясне, Володимирівка Сумської області; Уди, Вовчанськ, Амбарне Харківської області.
  • На Куп’янському напрямку українські захисники відбили 8 атак ворога в районах Синьківки та північно-східніше Петропавлівки Харківської області. Окупанти завдали авіаційного удару біля Соболівки Харківської області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися близько 10 населених пунктів, зокрема, Синьківка, Петропавлівка, Іванівка, Берестове Харківської області.
  • На Лиманському напрямку Сили оборони відбили 11 атак ворога в районах Серебрянського лісництва Луганської області та Веселого Донецької області, де противник, за підтримки авіації, безрезультатно намагався прорвати оборону наших військ. Також, загарбники завдали авіаційних ударів в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області та Діброва Донецької області. Від ворожих артилерійських та мінометних обстрілів постраждали понад 10 населених пунктів, серед них Невське, Білогорівка Луганської області та Серебрянка, Верхньокам’янське, Роздолівка Донецької області.
  • На Бахмутському напрямку Силами оборони відбито 3 атаки противника біля Кліщіївки та Андріївки Донецької області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися близько 10 населених пунктів, зокрема, Богданівка, Іванівське, Кліщіївка, Андріївка, Нью-Йорк Донецької області. 
  • На Авдіївському напрямку наші захисники відбили 10 атак ворога східніше Новобахмутівки, Авдіївки та ще 13 атак біля Первомайського та Невельського Донецької області. Артилерійських та мінометних обстрілів противника зазнали близько 10 населених пунктів, серед них Новокалинове, Новобахмутівка, Степове, Авдіївка, Сєверне, Первомайське Донецької області.
  • На Мар’їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Новомихайлівки та Побєди Донецької області, де противник, за підтримки авіації, здійснив 5 безрезультатних атак на позиції наших захисників. Також ворог завдав авіаційного удару в районі населеного пункту Олександропіль Донецької області. Під артилерійським та мінометним вогнем окупантів опинилися Георгіївка, Мар'їнка, Побєда, Новомихайлівка.
  • На Шахтарському напрямку ворог наступальних (штурмових) дій не вів. Обстріляв з артилерії та мінометів близько 10 населених пунктів, серед яких Вугледар, Пречистівка, Золота Нива, Старомайорське Донецької області.
  • На Запорізькому напрямку Сили оборони відбили 4 атаки західніше Вербового та Роботиного Запорізької області, де противник, безрезультатно намагався витіснити наші підрозділи із займаних позицій. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 20 населених пунктів, серед них Полтавка, Малинівка, Чарівне, Мала Токмачка, Роботине, П'ятихатки Запорізької  області.
  • В зоні відповідальності ОСУВ “Одеса” на Херсонському напрямку артилерійських обстрілів противника зазнали Тягинка, Микільське, Садове, Херсон та Станіслав Херсонської області. Також ворог завдав авіаційного удару в районі населеного пункту Кринки Херсонської області.

"Загарбники не відмовляються від наміру вибити наші підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Так, протягом доби противник здійснив 14 безрезультатних штурмових дій, отримав гідну відсіч та зазнав значних втрат. Наші підрозділи стійко тримають оборону, надалі утримують зайняті позиції та завдають вогневого ураження противнику", - йдеться у зведенні.

Удари ЗСУ по росіянах

Протягом доби авіація Сил оборони завдала ударів по 17 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, а також по 5 зенітно-ракетних комплексах окупантів. ППО знищила 2 керовані авіаційні ракети Х-59 та 1 розвідувальний БПЛА.

Також відомо, що тактична авіація наших Повітряних сил успішно атакувала великий десантний корабель чорноморського флоту РФ "Новочеркаськ".

Підрозділи ракетних військ уразили район зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, пункт управління, артилерійську систему та ще 3 інші важливі цілі противника. 

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