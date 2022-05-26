На Лівому березі Києва палають автомобілі
За повідомленнями з поліції та очевидців, горять 7 легкових авто
На Лівому березі Києва увечері 26 травня сталася пожежа на автомобільному штрафмайданчику. Точну причину в Державній службі України з надзвичайних ситуацій (ДСНС) наразі не назвали.
Про це повідомляє Суспільне, а також місцеві пабліки.
Речниця ДСНС Світлана Водолага повідомила Суспільному, що горять 7 легкових автомобілів в Дарницькому районі, на місці працюють рятувальники. За її словами, постраждалих внаслідок пожежі немає, а причини встановлюватимуть правоохоронці.
Новина оновлюється
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
34.61
Купівля 34.61Продаж 35.91
-
EUR
Купівля 36.33Продаж 38.11
- Актуальне
- Важливе