На Лівому березі Києва палають автомобілі

На Лівому березі Києва увечері 26 травня сталася пожежа на автомобільному штрафмайданчику. Точну причину в Державній службі України з надзвичайних ситуацій (ДСНС) наразі не назвали.

Про це повідомляє Суспільне, а також місцеві пабліки.

Речниця ДСНС Світлана Водолага повідомила Суспільному, що горять 7 легкових автомобілів в Дарницькому районі, на місці працюють рятувальники. За її словами, постраждалих внаслідок пожежі немає, а причини встановлюватимуть правоохоронці.

Новина оновлюється

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb