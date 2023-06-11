Про це Олександр Касторнов розповів у програмі "Війна і волонтери", журналістки "Еспресо".

"На лівий берег ніхто не їздить. Нема ні росіян, ні наших військових, - каже Олександр. - Там просто люди сидять під дахами. В основному старенькі. Коли я їздив, на свій човен я взяв стільки людей, скільки він міг витримати, щоб пересуватися. Ще треба розуміти, що дуже сильна течія і двигуну потрібно було витягнути все це. Люди передавали записки з телефонами, щоб передзвонити рідним і сповістити, що живі. Бо у всіх телефони посідали. Враховуючи ще й те, що росіяни забороняли використовувати українські картки, то у всіх російські. А передзвонити на український номер - неможливо. А так хоч якось намагалися дати про себе знати".

За словами Олександра, літні люди, котрі жили в селах в глибині, в лісі, ще могли якось прожити, бо мали запаси. А інші - не мали нічого.

"Вони раз в тиждень ходили в магазин, то в них були запаси води свої. І, коли прийшла біда, піднялися на дах, схопили відро з водою і це те, що в них залишилося. А в інших і цього немає, - наголошує Олександр. - Але процес евакуації дуже складний, майже неможливий. Військові не пускають волонтерів. Це небезпечно. Я по дорозі зустрів човен з двома росіянами, які були переодягнені у цивільне. Я заблукав і під'їхав їх запитати, як під'їхати до дачного кооперативу. По тому, як вони розмовляють я зрозумів, що це росіяни. Мені пощастило, що у них не було з собою зброї. Я запитав в них, як проїхати до кооперативу дачного, вони щось намагалися говорити українською спочатку, а потім перейшли на російську, сказали, що не місцеві та не знають дороги. Я одразу поїхав від них. Насправді росіяни теж нажахані й рятуються. Вони ховаються на дахах. Не думають так про війну, як про порятунок. А люди тим часом по трохи гинуть. Ми забирали одну бабцю, вона сама розбила на даху вікно і через нього вилізла. Ми її ловили в човні. Але інших не могли взяти. Це страшне чути людський крик та плач. Їм ніхто не допомагає".