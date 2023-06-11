Під дахами є люди і просять води та хліба: волонтер про затоплене лівобережжя

Про свою поїздку розповів у програмі "Війна і волонтери", журналістки "Еспресо".

"Мені військові дозволили виїхати на катері перевозить працівників нашого підприємства на буксир, - розповідає Олександр Касторнов. - Вже, коли я виїхав на воду, самовільно вирішив їхати забирати батьків з дачного кооперативу. Це між селом Кардашинка і Кохани. Я на катері поїхав туди. Ріка дуже розлилася. Я поволі їхав до дачного кооперативу. Між дахів, дивився на все це. Жах не тільки в тому, що все потонуло, а в тому, що під цими дахами перебувають люди, які просовують руки в маленькі віконця. Кричать дайте води, заберіть нас звідси. Ми покинуті. Нікого нема, привезіть нам хліба. Сьогодні навіть люди дзвонили, десь знайшли мій номер телефону. Кажуть, приїдьте, ми знаємо, що ви тут були".

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За словами Олександра, під час його поїздки шлях не обстрілювали. Але ракети летіли майже над головами. Видно було десь пожежі з боку Криму. Вибухи. Але там, де проїжджав - було тихо. Тільки кричали собаки, коти, півні сиділи на дошках, на дахах домів і люди.

Що передувало

6 червня російські окупаційні війська здійснили підрив Каховської ГЕС, її повністю зруйновано. Внаслідок трагедії підтопило населені пункти Херсонської області та сам обласний центр, також села та міста Миколаївської області, піднявся рівень води і на Дніпропетровщині, що спричинив масовий мор риб. Детальний перебіг подій - тут. Також більше новин про ситуацію, пов'язаною з підривом ГЕС, можна знайти тут.

Станом на вечір суботи, 10 червня 2023 року, українською владою проведено евакуацію понад трьох тисяч жителів Херсонської та Миколаївської областей, постраждалих від підриву Каховської ГЕС.