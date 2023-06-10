Підрив Каховської ГЕС: евакуйовано вже понад 3 тисячі людей, - Зеленський Новини Поділитися: Володимир Зеленський Фото: www.president.gov.ua

Станом на вечір суботи, 10 червня 2023 року, українською владою проведено евакуацію понад трьох тисяч жителів Херсонської та Миколаївської областей, постраждалих від