Підрив Каховської ГЕС: евакуйовано вже понад 3 тисячі людей, - Зеленський
Станом на вечір суботи, 10 червня 2023 року, українською владою проведено евакуацію понад трьох тисяч жителів Херсонської та Миколаївської областей, постраждалих від
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