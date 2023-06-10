Тварини гинули в муках: волонтерка розповіла про затоплений зоопарк на Херсонщині

Про це операційна директорка організації UAnimals Ольга Чевганюк розповіла у програмі "Війна і волонтери" журналістці каналу "Еспресо" Христині Парубій.

"Наша команда евакуації була за день до затоплення. Ми вивезли тоді 105 тварин, - розповідає Ольга. - І до затоплення вони вже виїхали по маршруту для того, щоб на інші території більш безпечні, де немає обстрілів вивезти цих тварин. І почалось затоплення. Ми оперативно повернули команду. У перший день там була наша команда евакуації. Плюс долучилися партнери, які були поруч. Ми почали разом взаємодіяти. У перший день почали евакуйовувати тварин. Вони перелякані, їм страшно, вони у стресі, дуже багато пошкоджених, їх потрібно було оглядати. Наразі там працює наша команда, там є безкоштовна допомога. Ми постійно про це наголошуємо , можна приходити і лікувати своїх тварин".

За словами Ольги, коли приїхали, зрозуміли, що без човнів не вийде впоратися.

" Ми знімали тварин з дерев, збирали по дорозі. Встигли врятувати, - додає Ольга. - Адже росіяни ще й обстрілюють волонтерів, які намагаються тварин врятувати. Ми за перший день залучили велику кількість українців і дуже багато допомоги були готові надавати українці. Переважно ми маємо проблеми із притулками, але цього разу в нас є місця для прилаштування".

Крім того волонтери стежили за ситуацією в зоопарку, який затонув на лівобережжі.

"Там загинули 260 тварин, - наголошує Ольга. - Ми намагалися вивезти тварин, але він був замінований. Росіяни не дозволяли працівникам вивезти цих тварин. Вони свідомо їх затопили. Тварини гинули в муках, вижили лише лебеді та качки. 260 єнотів, нутрії, поні, різні птахи - вони загинули. Там була вузька стежка по якій дозволяли раз в день годувати тварин. І то ми на корми висилали їм кошти. Працівники місяцями намагалися зберегти цих тварин в окупації і вони загинули всі в один день. Це страшна трагедія".