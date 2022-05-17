Про це інформує голова Луганської ОДА Сергій Гайдай.

Повідомляється, що 17 травня із Сєвєродонецька та Лисичанська евакуювали 33 мирних жителів. З них шестеро - діти.

"В складних умовах, але евакуацію поновили. Із загостренням ситуації побільшало і бажаючих. Десятки щодня. Але тепер вивозити доводиться під обстрілами", - коментує Гайдай.

За його інформацією, евакуаційний автобус потрапив під ворожий обстріл: російські окупанти відкрили вогонь із "Градів".

Як повідомляє ОДА, обійшлося без жертв.

Крім того, за сьогодні евакуйовано 8 жителів Врубівки та ще 32 - із населених пунктів Гірської громади.

Усього було врятовано 73 людини.

Нагадаємо, 17 травня з Гірської ОТГ евакуювали 32 людини, з них семеро - діти

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