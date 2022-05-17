На Луганщині 17 травня евакуювали 73 людини, росіяни обстріляли один із автобусів "Градами"
Евакуація на Луганщині: з-під ворожих обстрілів врятовано жителів Лисичанська, Сєвєродонецька, Врубівки та Гірської ОТГ
Про це інформує голова Луганської ОДА Сергій Гайдай.
Повідомляється, що 17 травня із Сєвєродонецька та Лисичанська евакуювали 33 мирних жителів. З них шестеро - діти.
"В складних умовах, але евакуацію поновили. Із загостренням ситуації побільшало і бажаючих. Десятки щодня. Але тепер вивозити доводиться під обстрілами", - коментує Гайдай.
За його інформацією, евакуаційний автобус потрапив під ворожий обстріл: російські окупанти відкрили вогонь із "Градів".
Як повідомляє ОДА, обійшлося без жертв.
Крім того, за сьогодні евакуйовано 8 жителів Врубівки та ще 32 - із населених пунктів Гірської громади.
Усього було врятовано 73 людини.
- Нагадаємо, 17 травня з Гірської ОТГ евакуювали 32 людини, з них семеро - діти
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