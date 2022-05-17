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Головна війна з Росією На Луганщині з Гірської ОТГ евакуювали 32 людини, з них семеро - діти

На Луганщині з Гірської ОТГ евакуювали 32 людини, з них семеро - діти

17 травня, 2022 вiвторок
14:13
війна з Росією евакуація

На Луганщині продовжується евакуація мирного населення. ЦЬого разу вдалося врятувати жителів Гірської громади. Ворожі обстріли області тривають

Про це інформує голова Луганської ОДА Сергій Гайдай.

Повідомляється, що 17 травня з населених пунктів Гірської громади евакуювали 32 людини. З них семеро - діти, ще одна людина - поранений.

"Не дивлячись на важку ситуацію, продовжуємо вивозити людей з-під вогню. Ризик виправдовується, коли люди засинають вже найпершої ночі в спокої та тиші", - коментує Гайдай.

Також за його словами, цієї ночі окупанти здійснили артобстріл населених пунктів Гірської ОТГ. Внаслідок російських обстрілів було пошкоджено близько 20 будинків у самому Гірському, а також в Золотому та Тошківці.

  • Нагадаємо, 15 травня Сергій Гайдай повідомив, що 10% території Луганської області наразі під контролем України

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