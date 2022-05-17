Про це інформує голова Луганської ОДА Сергій Гайдай.

Повідомляється, що 17 травня з населених пунктів Гірської громади евакуювали 32 людини. З них семеро - діти, ще одна людина - поранений.

"Не дивлячись на важку ситуацію, продовжуємо вивозити людей з-під вогню. Ризик виправдовується, коли люди засинають вже найпершої ночі в спокої та тиші", - коментує Гайдай.

Також за його словами, цієї ночі окупанти здійснили артобстріл населених пунктів Гірської ОТГ. Внаслідок російських обстрілів було пошкоджено близько 20 будинків у самому Гірському, а також в Золотому та Тошківці.

Нагадаємо, 15 травня Сергій Гайдай повідомив, що 10% території Луганської області наразі під контролем України

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