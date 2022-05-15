10% Луганської області під контролем України, - Гайдай
15 травня очільник Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай повідомив, що 10% території області під контролем України
Про це він написав у Facebook.
"Сьогодні (15 травня, - ред.) під нашим контролем околиці Рубіжного; Лисичанськ, Сєвєродонецьк (+ села та містечка громади), Гірська громада та територія вздовж дороги Лисичанськ-Бахмут до кордону з Донеччиною", - повідомив очільник ОВА.
Гайдай зазначив, що евакуація з регіону не зупиняється.
"З Сєвєродонецька патрульна поліція вивезла 10 людей, авто потрапило під обстріл, на щастя, ніхто не постраждав. Пошкодження, у вигляді посічених осколками колес, патрульні ліквідували на місці та продовжили шлях в безпеку", - написав він.
Гайдай назвав найнебезпечніші напрямки на Луганщині: Сєвєродонецький та з боку Попасної та Білогорівки (дорога Лисичанськ-Бахмут).
"Прориви тут можуть дозволити оркам взяти область в кільце. Тривають бої в селах біля Сєвєродонецька", - підсумував очільник ОВА.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
31.44
Купівля 31.44Продаж 32.04
-
EUR
Купівля 32.6Продаж 33.29
- Актуальне
- Важливе