10% Луганської області під контролем України, - Гайдай

Про це він написав у Facebook.

"Сьогодні (15 травня, - ред.) під нашим контролем околиці Рубіжного; Лисичанськ, Сєвєродонецьк (+ села та містечка громади), Гірська громада та територія вздовж дороги Лисичанськ-Бахмут до кордону з Донеччиною", - повідомив очільник ОВА.

Гайдай зазначив, що евакуація з регіону не зупиняється.

"З Сєвєродонецька патрульна поліція вивезла 10 людей, авто потрапило під обстріл, на щастя, ніхто не постраждав. Пошкодження, у вигляді посічених осколками колес, патрульні ліквідували на місці та продовжили шлях в безпеку", - написав він.

Гайдай назвав найнебезпечніші напрямки на Луганщині: Сєвєродонецький та з боку Попасної та Білогорівки (дорога Лисичанськ-Бахмут).

"Прориви тут можуть дозволити оркам взяти область в кільце. Тривають бої в селах біля Сєвєродонецька", - підсумував очільник ОВА.