На Луганщині через ворожі обстріли повністю знеструмлено Сєвєродонецьк, - Гайдай
Унаслідок обстрілів російською армією луганських околиць, усі житлові райони Сєвєродонецька залишилися без електроенергії
Про це повідомляє голова Луганської ОДА Сергій Гайдай.
За попередніми даними, внаслідок денного ворожого обстрілу околиць Лисичанська було пошкоджено високовольтну лінію електропередачі напругою 110 кВ.
У результаті цього усі житлові квартали Сєвєродонецька залишилися без світла.
Як повідомляє Гайдай, на місці працює аварійна бригада ЛЕО.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
30.73
Купівля 30.73Продаж 32
-
EUR
Купівля 33.17Продаж 34.72
- Актуальне
- Важливе