На Луганщині через ворожі обстріли повністю знеструмлено Сєвєродонецьк, - Гайдай

Про це повідомляє голова Луганської ОДА Сергій Гайдай.

За попередніми даними, внаслідок денного ворожого обстрілу околиць Лисичанська було пошкоджено високовольтну лінію електропередачі напругою 110 кВ.

У результаті цього усі житлові квартали Сєвєродонецька залишилися без світла.

Як повідомляє Гайдай, на місці працює аварійна бригада ЛЕО.



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