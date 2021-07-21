На Луганщині до 8 років засудили жителя Сєвєродонецька за збір даних про ракети для ФСБ
На Луганщині до 8 років позбавлення волі засудили жителя Сєвєродонецька за збір даних про секретні розробки військового озброєння у ракетобудівній галузі для Федеральної служби безпеки Російської Федерації
Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора.
У 2018 році громадянин був завербований співробітниками так званого "міністерства державної безпеки ЛНР" під кураторством ФСБ Російської Федерації.
"На виконання завдання агент спецслужби мав зібрати дані про розробки військового озброєння у ракетобудівній галузі. Для цього він налагодив контакти з військовослужбовцями Збройних Сил України у районі проведення операції Об’єднаних сил, які мали доступ до інформації з грифом «таємно». За грошову винагороду агент запропонував військовим надати секретну документацію щодо сучасного ракетного комплексу", - йдеться у повідомленні.
Під час фотографування та пересилання співробітникам ФСБ РФ імітаційної документації у травні 2020 року чоловіка затримали. За виконання завдання він мав одержати 10 тис. доларів США.
"За публічного обвинувачення управління нагляду у кримінальних провадженнях щодо злочинів, вчинених на тимчасово окупованих територіях у Луганській області та в умовах збройного конфлікту, Луганської обласної прокуратури жителя Сєвєродонецька засуджено до 8 років позбавлення волі за державну зраду (ч. 1 ст.111 Кримінального кодексу України)", - зазначили у прокуратурі.
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