На Луганщині до 8 років засудили жителя Сєвєродонецька за збір даних про ракети для ФСБ

Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора.

У 2018 році громадянин був завербований співробітниками так званого "міністерства державної безпеки ЛНР" під кураторством ФСБ Російської Федерації.

"На виконання завдання агент спецслужби мав зібрати дані про розробки військового озброєння у ракетобудівній галузі. Для цього він налагодив контакти з військовослужбовцями Збройних Сил України у районі проведення операції Об’єднаних сил, які мали доступ до інформації з грифом «таємно». За грошову винагороду агент запропонував військовим надати секретну документацію щодо сучасного ракетного комплексу", - йдеться у повідомленні.

Під час фотографування та пересилання співробітникам ФСБ РФ імітаційної документації у травні 2020 року чоловіка затримали. За виконання завдання він мав одержати 10 тис. доларів США.

"За публічного обвинувачення управління нагляду у кримінальних провадженнях щодо злочинів, вчинених на тимчасово окупованих територіях у Луганській області та в умовах збройного конфлікту, Луганської обласної прокуратури жителя Сєвєродонецька засуджено до 8 років позбавлення волі за державну зраду (ч. 1 ст.111 Кримінального кодексу України)", - зазначили у прокуратурі.